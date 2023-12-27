ФАС возбудила дело в отношении четырех производителей яиц из-за роста цен под Волгоградом

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Региональное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС), зафиксировав в декабре 2023 года повышение цен на куриные яйца на 45–100% в Волгоградской области, возбудило в отношении их производителей дело. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Речь идет о "Городищенской птицефабрике", "Птицефабрике Волжской", "Агроферме Восток" и предприятии "Степное".

"В декабре 2023 года компании допустили рост средневзвешенных оптово-отпускных цен от 45 до 100% на куриные яйца в сравнении с октябрем", – говорится в сообщении.

В ведомстве считают, что производители могли повысить цены в рамках картельного соглашения. В случае установления подобных обстоятельств компании обяжут выплатить оборотные штрафы.

До этого дела завели в отношении производителей "Птицефабрика Инская", "Яшкинская птицефабрика" в Кемерове, "Ряба" и "Птицефабрика Третьяковская" в Воронеже, "Птицефабрика "Кинешемская", "Ивановская птицефабрика" в Иванове и других. Причиной тому стал необоснованный рост цен на яйца.

Между тем Азербайджан ранее поставил в Россию вторую партию яиц в количестве 306 тысяч штук. В ближайшее время 18 тонн продукции реализуют на российском рынке.



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