Столичные предприятия смогут получить займы на внедрение IT-решений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства предоставит промышленным предприятиям столицы займы на внедрение IT-решений из "Банка технологий". Минимальную сумму займа снизили до 1 миллиона рублей.

"На внедрение IT-решений из "Банка технологий" можно будет получить заем от 1 до 300 миллионов рублей по ставке от 5,5% годовых. <...> Если IT-решение или оборудование включено в реестр "Банка технологий", можно будет взять заем на всю сумму – до 100% от стоимости сделки", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Потратить деньги можно будет на покупку компьютеров, программного обеспечения, серверов и сетевого оборудования. Чтобы получить соответствующий заем, предприятию необходимо предоставить независимое заключение по проекту внедрения того или иного IT-решения, оно должно подтверждать обоснованность последнего, а также содержать конкурентный анализ стоимости и сроков интеграции аналогичного решения.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров объяснил, что "Банк технологий" является реестром технологических решений, используемых в промышленности. В настоящее время он насчитывает 117 решений от 60 разработчиков.

Ранее стало известно, что первые 15 ресторанов и кафе столицы, где 60% сотрудников или больше сделали прививку от коронавируса, получили компенсацию затрат на оплату коммунальных услуг. На эти цели в сумме столичным предприятиям выделено 3,6 миллиона рублей.

