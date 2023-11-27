В ГД внесли законопроект о выплате 15 тыс руб родителям к новому учебному году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается выплачивать 15 тысяч рублей одному из родителей ребенка в возрасте от 6 до 18 лет к новому учебному году. Соответствующий документ опубликован в электронной базе ГД.

Инициаторами законопроекта стали депутаты Ленинградской области. Выплату предлагают ввести для родителей детей с гражданством РФ, которые обучаются по программам начального, основного и среднего общего образования.

В документе также говорится о необходимости ежегодно индексировать выплату, чтобы сохранить ее покупательскую способность.

Ранее в Госдуме предложили ввести сокращенную рабочую неделю для женщин с двумя детьми. Депутаты партии ЛДПР предложили сократить рабочую неделю для женщин с двумя и более несовершеннолетними детьми до 36 часов. Зарплата при этом, согласно инициативе, должна остаться прежней.

