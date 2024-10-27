27 октября, 10:58Экономика
Глава Бундесбанка назвал насмешкой предложения России о сотрудничестве
Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Federico Gambarini
Предложения властей РФ, направленные на налаживание международного сотрудничества, являются насмешкой. Такое мнение выразил глава немецкого Бундесбанка Йоахим Нагель после встречи министров финансов и управляющих Центробанков стран G20, передает Bloomberg.
"Меня сводит с ума, когда мне приходится слушать российского коллегу в формате G-20, который рассказывает мне, как важно международное сотрудничество", – заявил он.
Нагель напомнил, что экономический спад в Германии начался весной 2022 года. По его словам, все знают причину, из-за чего это произошло.
Как утверждает глава Бундесбанка, сейчас Европе нужно найти способы преодолеть возникшие проблемы. Он отметил, что у ЕС есть возможности, "чтобы выйти на путь роста, которого был достигнут за последние 25 лет".
Ранее Владимир Путин сообщал, что Россия обогнала Японию и Германию по объему экономики. Он добавил, что другие страны не стоят на месте, поэтому РФ будет подтверждать лидерские позиции.
По его словам, доля импорта в российской экономике должна снизиться до 17% за счет развития собственных отраслей. Президент напомнил, что в прошлом году рост ВВП страны составил 3,6%, а в первом квартале 2024 года – 5,4%. Путин подчеркнул, что такая динамика определяется в первую очередь несырьевыми отраслями.