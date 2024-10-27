Глава Бундесбанка назвал насмешкой предложения России о сотрудничестве

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Предложения властей РФ, направленные на налаживание международного сотрудничества, являются насмешкой. Такое мнение выразил глава немецкого Бундесбанка Йоахим Нагель после встречи министров финансов и управляющих Центробанков стран G20, передает Bloomberg.

"Меня сводит с ума, когда мне приходится слушать российского коллегу в формате G-20, который рассказывает мне, как важно международное сотрудничество", – заявил он.

Нагель напомнил, что экономический спад в Германии начался весной 2022 года. По его словам, все знают причину, из-за чего это произошло.

Как утверждает глава Бундесбанка, сейчас Европе нужно найти способы преодолеть возникшие проблемы. Он отметил, что у ЕС есть возможности, "чтобы выйти на путь роста, которого был достигнут за последние 25 лет".

Ранее Владимир Путин сообщал, что Россия обогнала Японию и Германию по объему экономики. Он добавил, что другие страны не стоят на месте, поэтому РФ будет подтверждать лидерские позиции.

По его словам, доля импорта в российской экономике должна снизиться до 17% за счет развития собственных отраслей. Президент напомнил, что в прошлом году рост ВВП страны составил 3,6%, а в первом квартале 2024 года – 5,4%. Путин подчеркнул, что такая динамика определяется в первую очередь несырьевыми отраслями.

