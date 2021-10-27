Россиянам рассказали, какие продукты могут подорожать к новогодним праздникам

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Перед Новым годом могут подорожать скоропортящиеся товары, которыми невозможно запастись заранее, рассказала представитель Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Ирина Нагайцева.

Она отметила, что речь идет о свежих овощах, зелени и яйцах, спрос на которые перед новогодними праздниками растет так же, как и перед Пасхой.

"Также период с октября по декабрь традиционно характеризуется высокими ценами на свежие овощи и зелень, ведь продукция нового урожая к этому периоду уже распродана, и на полках магазинов преобладает либо тепличное предложение, либо импорт, который стоит дороже", – сказала она в интервью радио Sputnik.

В то же время эксперт подчеркнула, что перед Новым годом можно надеяться на снижение стоимости некоторых скоропортящихся продуктов. Например, отметила она, мясо птицы в конце декабря продается дешевле, чем в октябре.

"Цена на мясо птицы традиционно растет в так называемый "шашлычный сезон", который длится с апреля по октябрь, и затем она снижается. Кроме того, птицы становится больше: спрос падает, что также позволяет сократить рост цен", – объяснила Нагайцева.

Она также добавила, что не стоит запасаться заранее продуктами с длительным сроком хранения, поскольку перед праздниками магазины могут объявить о скидках.

Ранее сообщалось, что в ноябре в России на 10–20% могут подорожать гречка и овсянка. Об этом предупредили сами производители. По их словам, рост цен связан с ростом стоимости сырья и упаковки.