Курс евро на Мосбирже поднялся выше 91 рубля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже поднялся на 0,85% к закрытию предыдущей сессии.

По данным на 17:16, европейская валюта стоит 91,01 рубля. В последний раз евро торговался выше 91 рубля 22 октября.

Курс доллара поднялся на 0,74% – до 76,95 рубля.

Эксперт Роман Блинов ранее рассказал о факторах, которые повлияют на ситуацию на валютном рынке. По словам специалиста, значительное воздействие на валютные колебания оказывают предстоящие президентские выборы в США. Кроме того, важным условием является стабилизация ситуации в энергетической сфере.

Банк России ухудшил прогноз по чистому оттоку капитала из России более чем вдвое – до 53 миллиардов долларов. Таким образом, показатели 2020 года приблизились к антирекорду 2018 года, когда отток составил 67,5 миллиарда долларов. В 2019 году этот показатель был на уровне 26,7 миллиарда долларов.