Эксперт назвал минусы легализации россиян, занятых в теневом секторе экономики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Один из главных минусов системы легализации занятых в теневом секторе граждан состоит в том, что она не учитывает тех, кто застрахован в системе ОМС, но продолжает получать определенный доход "в конвертах". Об этом глава комитета по налогам "ОПОРА РОССИИ" Павел Зюков заявил в эфире радио КП.

"То есть вообще их не учитывает эта методика. Хотя таких лиц у нас большинство, которые получают часть в конверте, а часть официально", – уточнил Зюков.

Минтруд предложил новый механизм, позволяющий рассчитать количество занятых в теневом секторе экономики. На основе документа регионам выдадут KPI по легализации работающих "всерую".

Ранее стало известно, что депутаты партии ЛДПР вместе с лидером Леонидом Слуцким внесут в Госдуму законопроект о нулевой ставке НДФЛ с зарплат до 30 тысяч рублей в месяц. Глава фракции подчеркнул недопустимость облагать налогом россиян, которые живут "от зарплаты до зарплаты".

Минтруд рассмотрит расширение условий компенсации за задержку зарплаты