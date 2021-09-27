Цена на нефть Brent впервые с 2018 года превысила 79 долларов за баррель

Стоимость барреля североморской нефти марки Brent превысила 79 долларов впервые с 23 октября 2018 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07:52 цена фьючерсных контрактов с поставкой в ноябре поднялась на 1,2%, составив 79,03 доллара, в декабре – на 1,14%, до 78,11 доллара.

На рынке ожидается повышение спроса на сырье. Помимо этого, мировые запасы нефти сокращаются, в США показатель близок к трехлетнему минимуму.

В то же время страны ОПЕК+ смягчают ограничения на добычу очень медленными темпами, а это оказывает давление на предложение.

Президент и совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов ранее заявил, что чрезмерно высокие цены на нефть несут угрозу как производителям, так и потребителям топлива. Специалист назвал комфортным ценовой коридор в 65–75 долларов за баррель, а также добавил, что подорожание топлива до 100 долларов за баррель может привести к обрушению рынка.