Цена на нефть Brent впервые с 2018 года превысила 79 долларов за баррель

Стоимость барреля североморской нефти марки Brent превысила 79 долларов впервые с 23 октября 2018 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07:52 цена фьючерсных контрактов с поставкой в ноябре поднялась на 1,2%, составив 79,03 доллара, в декабре – на 1,14%, до 78,11 доллара.
На рынке ожидается повышение спроса на сырье. Помимо этого, мировые запасы нефти сокращаются, в США показатель близок к трехлетнему минимуму.
В то же время страны ОПЕК+ смягчают ограничения на добычу очень медленными темпами, а это оказывает давление на предложение.
Президент и совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов ранее заявил, что чрезмерно высокие цены на нефть несут угрозу как производителям, так и потребителям топлива. Специалист назвал комфортным ценовой коридор в 65–75 долларов за баррель, а также добавил, что подорожание топлива до 100 долларов за баррель может привести к обрушению рынка.
Московский НПЗ увеличит глубину переработки нефти почти до 100%
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: