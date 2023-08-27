Более 1,1 млн закупок по потребностям из регионов было размещено на портале поставщиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На портале поставщиков было опубликовано более 1,1 миллиона закупок по потребностям региональных заказчиков за последние пять лет. Это помогло сэкономить больше 8,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Сообщается, что в августе 2018 года региональные заказчики получили возможность работать на столичном портале поставщиков и обеспечивать свои оперативные потребности через закупки малого объема. За пять лет к платформе присоединились более 56 тысяч заказчиков из 40 регионов России.

"Они опубликовали на платформе более 1,1 миллиона закупок по потребностям на сумму 136,6 миллиарда рублей. Снижение начальной максимальной цены позволило им сэкономить при заключении контрактов свыше 8,5 миллиарда рублей", – рассказал Ефимов.

В рамках закупочной процедуры заказчик публикует на специализированном портале список необходимых товаров, работ или услуг, а также устанавливает определенный срок, в течение которого предприниматели могут представлять свои предложения. По истечении этого времени заказчик имеет возможность заключить контракт с тем поставщиком, чье предложение наилучшим образом соответствует заявленным потребностям. Такой подход позволяет заказчикам из различных регионов России проводить эффективные и быстрые закупки, в том числе продуктов питания, медицинских и строительных материалов, бытовой техники, оборудования, канцелярских товаров, учебников, а также услуг и работ, связанных с обслуживанием учреждений и другими сферами.

Сообщается, что Московская область стала ведущим регионом по осуществлению закупок по потребностям необходимой продукции. За последние пять лет этот регион провел 458,5 тысячи закупок на общую сумму 61,3 миллиарда рублей. Также в числе лидеров находятся Санкт-Петербург, где было проведено 252,8 тысячи закупок на сумму 28 миллиардов рублей, и Краснодарский край, опубликовавший 90 тысяч закупок на общую сумму 5,8 миллиарда рублей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о том, что на портале поставщиков Москвы разместили уже около миллиона закупок из регионов. В феврале 2023 года порталу исполнилось 10 лет. Он был создан для автоматизации закупок малого объема Москвы, а в 2018 году его расширили на всю страну.