Ак Барс Банк запустил льготную ипотеку по ставке от 4,2% для сотрудников IT-компаний

Фото: ТАСС/Егор Алеев
Ак Барс Банк начал прием заявок по программе льготной ипотеки для сотрудников IT-компаний, предлагая одну из наиболее выгодных на рынке ставок – 4,5%. Для сотрудников компаний – зарплатных клиентов ставка составит от 4,2%, сообщили в пресс-службе банка.
IT-ипотека распространяется на покупку жилья в строящихся и готовых многоквартирных домах, домах блокированной застройки, строительство дома и покупку земельного участка.
Максимальный размер кредита в регионах РФ с численностью менее 1 млн человек – до 9 млн рублей. В регионах с численностью более 1 млн человек – до 18 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос – от 15% с возможностью использования материнского капитала.
Взять ипотеку с поддержкой могут IT-специалисты в возрасте от 22 до 44 лет включительно со средним уровнем ежемесячной зарплаты от 150 тысяч рублей (до вычета НДФЛ) для регионов-миллионников и от 100 тысяч – в остальных регионах.
Для получения льготной ипотеки специалист должен быть сотрудником аккредитованной IT-компании. Условия по ипотеке могут измениться, если работник уволился и в течение 3 месяцев не устроился в другую аккредитованную IT-компанию. Программа действует до 31 декабря 2024 года.
Подать заявку можно на сайте и в офисах банка.
ПАО "АК БАРС" БАНК. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2590 от 12.08.2015 г.
На правах рекламы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: