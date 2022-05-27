Ак Барс Банк запустил льготную ипотеку по ставке от 4,2% для сотрудников IT-компаний

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Ак Барс Банк начал прием заявок по программе льготной ипотеки для сотрудников IT-компаний, предлагая одну из наиболее выгодных на рынке ставок – 4,5%. Для сотрудников компаний – зарплатных клиентов ставка составит от 4,2%, сообщили в пресс-службе банка.

IT-ипотека распространяется на покупку жилья в строящихся и готовых многоквартирных домах, домах блокированной застройки, строительство дома и покупку земельного участка.



Максимальный размер кредита в регионах РФ с численностью менее 1 млн человек – до 9 млн рублей. В регионах с численностью более 1 млн человек – до 18 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос – от 15% с возможностью использования материнского капитала.



Взять ипотеку с поддержкой могут IT-специалисты в возрасте от 22 до 44 лет включительно со средним уровнем ежемесячной зарплаты от 150 тысяч рублей (до вычета НДФЛ) для регионов-миллионников и от 100 тысяч – в остальных регионах.



Для получения льготной ипотеки специалист должен быть сотрудником аккредитованной IT-компании. Условия по ипотеке могут измениться, если работник уволился и в течение 3 месяцев не устроился в другую аккредитованную IT-компанию. Программа действует до 31 декабря 2024 года.



Подать заявку можно на сайте и в офисах банка.

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