Курс доллара превысил 66 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара в начале торгов превысил 66 рублей впервые с 12 мая. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Курс евро впервые с 11 мая поднялся выше 71 рубля.

По состоянию на 10:14 по московскому времени, курс доллара поднимался на 2,33%, до 66,78 рубля, евро – на 4,5%, до 71,06 рубля.

Ранее экономист и аналитик Николай Подлевских заявил, что курс доллара на уровне 100 рублей маловероятен, однако сам по себе рост американской валюты все еще возможен.

Подлевских подчеркнул, что Банк России снизил ключевую ставку до 11% на фоне мнений о том, что дальнейшее укрепление рубля может стать опасным для российских экспортеров.

В четверг, 26 мая, Банк России принял решение о снижении ключевой ставки до 11%. Предыдущий показатель был равен 14%. На этом фоне начался рост курсов доллара и евро.

