27 февраля, 12:33Экономика
РФ вошла в пятерку экономик мира по паритету покупательной способности
Фото: ТАСС/Михаил Синицын
Россия вошла в топ-5 мировых экономик по объему валового внутреннего продукта (ВВП) по паритету покупательной способности, несмотря на санкции и пандемию. Об этом сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов на международной выставке-форуме "Россия", передает ТАСС.
"Одним из важнейших факторов, почему это удалось сделать, стало последовательное улучшение предпринимательского климата в стране", – уточнил он.
По словам Белоусова, если бы Всемирный банк исходил из расчетов рейтинга Doing Business, то Россия бы вошла в 20 лучших стран мира, о чем просил Владимир Путин.
Ранее Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста экономики РФ, ожидая, что в этом году ВВП возрастет на 2,6%. Это на 1,5 процентного пункта выше оценки, зафиксированной в отчете в октябре прошлого года.
До этого Путин утверждал, что рост ВВП России по результатам прошлого года при уточнении показателей может быть выше 3,5%. Президент сослался на заявления председателя правительства РФ Михаила Мишустина, который считал, что показатель увеличения ВВП может быть "чуть повыше" 3,5%.
Владимир Путин спрогнозировал рост ВВП России по итогам 2023 года
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