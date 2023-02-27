"Транснефть" начала подачу казахстанской нефти в направлении Польши для поставки в ФРГ

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

"Транснефть" начала подачу 20 тысяч тонн казахстанской нефти в направлении Польши для дальнейшей поставки в Германию, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя компании Игоря Демина.

Прокачка стартовала в 15:00 по московскому времени в направлении "Адамовой Заставы".

Ранее Демин рассказал, что в настоящий момент нефть не транспортируют в направлении Польши. Он объяснил, что существует график, по которому осуществляется прокачка. Его утверждает министерство энергетики РФ.

Также Демин отметил, что были внесены изменения, согласно которым исключалась транспортировка нефти в Польшу.

Глава польской нефтегазовой компании Orlen Даниэль Обайтек заявил, что российская нефть больше не поступает по трубопроводу "Дружба" в Польшу. По его словам, только 10% сырья поступало из России, и компания намерена заменить его нефтью из других источников.

Обайтек уточнил, что Польша уже несколько последних лет проводила диверсификацию поставок нефти.



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