В "Транснефти" заявили, что не осуществляют транспортировку нефти в направлении Польши

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Представитель компании "Транснефть" Игорь Демин рассказал, что в настоящий момент нефть не транспортируют в направлении Польши.

Он объяснил, что существует график, по которому и осуществляется прокачка. Его утверждает министерство энергетики РФ.

"На основании графика прокачка на польские НПЗ должна была быть осуществлена в последней декаде февраля. Однако маршрутные поручения с подтвержденным ресурсом и оплатой транзита оформлены не были", – передает ТАСС его слова.

Также Демин отметил, что были внесены изменения, согласно которым исключалась транспортировка нефти в Польшу.

Ранее глава польской нефтегазовой компании Orlen Даниэль Обайтек заявил, что российская нефть больше не поступает по трубопроводу "Дружба" в Польшу. По его словам, только 10% сырья поступало из России, и компания намерена заменить его нефтью из других источников.

Обайтек уточнил, что Польша уже несколько последних лет проводила диверсификацию поставок нефти.



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