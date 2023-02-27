Стоимость расписок TCS на Мосбирже снижалась более чем на 12%

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Цена расписок TCS Group, являющейся держателем 100% акций банка "Тинькофф", в ходе торгов на Мосбирже опускалась на 12,77% на фоне введения санкций против кредитной организации. Об этом свидетельствуют данные площадки.

К 10:00 по московскому времени стоимость бумаг упала до 2 305 рублей. Спустя две минуты снижение стоимости расписок TCS замедлилась до 6,43%, и показатель увеличился до 2 472,5 рубля за бумагу.

25 февраля ЕС ввел в действие десятый пакет антироссийских санкций. В него вошли в том числе ограничения в отношении банка "Тинькофф", Росбанка и Альфа-Банка. При этом в самих кредитных организациях сразу заверили, что санкции никак не повлияют на их работу.

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