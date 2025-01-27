ЦМАКП: предприятия в России находятся под угрозой банкротств

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Российские промышленные предприятия находятся под угрозой банкротств, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на аналитическую записку экспертов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

В конце предыдущего года более чем у 20% обрабатывающих предприятий России выявлена рискованная нагрузка процентных платежей на прибыль. Она превышала две трети от доналоговой прибыли. В 2023 году этот показатель был в два раза меньше, указали аналитики.

Под угрозой находятся фирмы инвестиционного технологического ядра экономики, но в наиболее сложном положении оказались компании, занятые в транспортном машиностроении, подчеркивается в записке ЦМАКП.



Расширение списка компаний, столкнувшихся с высоким риском банкротства, связано с повышением ключевой ставки и ростом ставок по кредитам, уточнили эксперты.

Экономисты считают, что в феврале 2025 года ключевая ставка останется на рекордном уровне в 21%. Прогнозируется, что послабление кредитно-денежной политики Центробанка произойдет в конце второго и начале третьего квартала текущего года. Эксперты считают, что по итогам 2025 года инфляция упадет до уровня 6–6,5%.

