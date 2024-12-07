Суд признал банкротом российскую обувную компанию Ralf Ringer

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Арбитражный суд Москвы признал банкротом компанию по производству обуви Ralf Ringer. Об этом свидетельствуют данные из судебной картотеки.

Отмечается, что ООО "Стивали", владеющее фабрикой в Подмосковье, где Ralf Ringer арендовала производственные мощности, обратилось в суд в июне прошлого года.

После признания организации банкротом суд также постановил открыть конкурсное производство. Теперь имущество российской компании будет распродано для погашения долгов перед кредиторами.

Коптевский суд Москвы ранее взыскал более 14,1 миллиарда рублей в пользу Россельхозбанка с банкира Алексея Хотина. Суд удовлетворил исковые требования кредитной организации о взыскании с экс-владельца лопнувшего банка "Югра" задолженности по кредитным договорам.

Высокая ключевая ставка, которая сохраняется на протяжении длительного времени, может стать причиной массового банкротства торговых центров в России, отмечали эксперты.