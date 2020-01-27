Курс доллара превысил 63 рубля впервые с 12 декабря

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Курс американской валюты превысил 63 рубля впервые с 12 декабря 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Курс доллара на 18:19 по московскому времени составил 63,04 рубля. Курс европейской валюты в ходе торгов составил 69,41 рубля.

Накануне глава Сбербанка Герман Греф посоветовал хранить сбережения в рублях, поскольку это одна из наиболее стабильных валют. Греф также признался, что большая часть его сбережений сделана в рублях, однако часть накоплений – в долларах и евро.

Ранее экономист рассказал о своем прогнозе курса рубля, который может составить 200 рублей за доллар. Однако позднее эксперт объяснил свое заявление как риторический пример, а не настоящий прогноз.

Он также добавил, что журналисты исказили его слова. Смысл фразы заключался в том, чтобы на "абсолютно риторическом примере" продемонстрировать влияние девальвационных ожиданий на активность инвесторов.

