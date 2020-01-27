ФНС оштрафовала банки за отказ блокировать личные счета ИП

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Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки в случае, если финансовые организации отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей по факту неуплаты страховых взносов и штрафов. Об этом сообщает РИА Новости.

На данный момент санкции были применены к ВТБ и "Уралсибу". Сообщается, что в данном споре кредитные организации направляли ФНС к судебным приставам и намерены оспорить наложенный на них штраф. При этом юридическую позицию банков не поддерживает ни министерство финансов, ни Банк России.

При этом Федеральная налоговая служба ссылается на то, что оштрафованные банки не выполняли предусмотренные законом требования.

Ранее сообщалось, что за 2019 год только в Москве официально зарегистрировались 73 тысячи индивидуальных предпринимателей. Таким образом, их общее число на начало 2020 года составило 353 тысячи. Уточняется, что в столице оформлен каждый девятый ИП страны.

