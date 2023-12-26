Центробанк РФ намерен расширить мониторинг крупнейших экспортеров

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Центробанк России планирует расширить мониторинг крупнейших экспортеров, включив в него организации, экспортная выручка или задолженность перед нерезидентами которых превысит миллиард долларов. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

"В результате перечень таких экспортеров увеличится примерно вдвое", – говорится в сообщении.

Соответствующий проект вынесли на обсуждение. Предложения по нему Банк РФ рассмотрит до 17 января 2024 года.

До этого глава регулятора Эльвира Набиуллина допустила, что доля проданной экспортерами валютной выручки по итогам ноября 2023 года может достигнуть 100%. На это могут оказать влияние увеличение стоимости нефти в предыдущие месяцы и факторы, связанные с конвертацией валюты для выплаты дивидендов.



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