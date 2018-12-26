В 2019 году цены на топливо повысятся незначительно

Повышение цен на топливо в 2019 году будет небольшое, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Топливо есть, все нормально. Повышение цены будет небольшое. НДС и акцизы не повлияют. НДС – это 1,7 процента роста цен. Из этого надо исходить. А акцизы не повлияют, потому что там предусмотрен демпфирующий механизм", – пояснил Сечин, передает ТАСС.
Он отметил, что повышение ставки ФРС США повлияло на снижение стоимости нефти. ФРС привела к "вымыванию" финансовых спекулянтов с рынка. Также Сечин подчеркнул, что в нефтяной сфере к любым ситуациям.
"Работают различные факторы, кроме поставок, которые регулируются этим соглашением, и то в части ограниченного количества участников", – добавил глава "Роснефти".
На прошлой неделе ФРС США повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 2,25–2,5 процента.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.