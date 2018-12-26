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17:31

В 2019 году цены на топливо повысятся незначительно

экономика

17:31

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Фото: 6depositphotos/AY_PHOTO

Повышение цен на топливо в 2019 году будет небольшое, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Топливо есть, все нормально. Повышение цены будет небольшое. НДС и акцизы не повлияют. НДС – это 1,7 процента роста цен. Из этого надо исходить. А акцизы не повлияют, потому что там предусмотрен демпфирующий механизм", – пояснил Сечин, передает ТАСС.

Он отметил, что повышение ставки ФРС США повлияло на снижение стоимости нефти. ФРС привела к "вымыванию" финансовых спекулянтов с рынка. Также Сечин подчеркнул, что в нефтяной сфере к любым ситуациям.

"Работают различные факторы, кроме поставок, которые регулируются этим соглашением, и то в части ограниченного количества участников", – добавил глава "Роснефти".

На прошлой неделе ФРС США повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 2,25–2,5 процента.

экономика

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