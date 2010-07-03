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Москва 24

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Экономика

12:18

ЦБ предостерег банки от операций в евро

экономика финансы

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро, сообщает портал Handelsblatt. По ее словам, подобные действия перестали приносить прибыль.

Набиуллина объяснила, что на данный момент банкам необходимо размещать средства в европейской валюте, но в их распоряжении только инструменты с минусовыми процентами. Они запрещены законодательством, поэтому представители банковской системы вынуждены значительно повышать сборы за обслуживание счетов в евро.

"Мы как Центробанк следим за тем, чтобы российские банки не шли на слишком высокие валютные риски, независимо от того, в евро или в долларах", – заявила глава банковского регулятора.

Ранее аналитик Андрей Кочетов заявил, что в конце декабря – в январе российский рубль может незначительно ослабнуть. Специалист уточнил, что для первого месяца зимы характерно увеличение объема ликвидности на рынке, а спрос на валюту среди населения растет из-за туризма.

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