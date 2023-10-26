Минфин РФ призвал не игнорировать интернет-торговлю в вопросе продажи алкоголя

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В обсуждениях по теме легализации онлайн-продаж алкоголя необходимо уважать позицию Минздрава РФ, однако игнорировать интернет-торговлю нельзя. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замминистра финансов Алексея Сазанова.

Он подчеркнул, что интернет-торговля является сложившимся каналом дистрибуции. В этой связи игнорировать его тоже неправильно, подчеркнул замглавы ведомства.

3 октября стало известно, что Минздрав РФ не поддерживает легализацию интернет-продаж алкоголя. Причина заключается в том, что это может повлечь за собой увеличение объемов продаж и потребления спиртного среди россиян.

Аналогичного мнения придерживаются и в Роспотребнадзоре. Начальник управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей ведомства Олег Прусаков уточнял, что инициативы, которые касаются разрешения на онлайн-торговлю алкогольной продукцией, одобрены с их стороны не будут.

Ранее хирург Александр Умнов предупредил, что употребление виски в больших количествах чревато различными серьезными заболеваниями. По его словам, у мужчин на фоне злоупотребления этим спиртным напитком может развиться бесплодие. Кроме того, как отметил врач, алкоголь провоцирует развитие панкреатита, цирроза печени, язвы желудка, алкогольной кардиомиопатии, болезни почек и других недугов.