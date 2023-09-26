РФ может присоединиться к ограничениям КНР на поставки рыбы из Японии

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Россия может присоединиться к введенным Китаем ограничениям в отношении поставок рыбной продукции из Японии. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

"Учитывая возможные риски радиационного загрязнения продукции, Россельхознадзор рассматривает возможность присоединения к китайским ограничениям на поставки рыбопродукции из Японии", – говорится в сообщении.

Окончательное решение будет принято после переговоров с представителями Японии. Отмечается, что у последних ведомство запросило информацию о методиках радиологических исследований рыбы, отправляемой на экспорт.

Также в Россельхознадзоре заверили, что ввоз в Россию японской рыбы сегодня незначителен. Например, по итогам прошлого года его объем составил только 190 тонн.

В 2023 году с АЭС "Фукусима-1" планируется слить около 31,2 тысячи тонн очищенной от радиоактивных веществ воды. 24 августа Япония приступила к первому сбросу воды.

Данное решение вызвало резкую критику со стороны ряда стран, прежде всего Китая. C 24 августа КНР полностью прекратила импорт морепродуктов из Японии, а в китайских соцсетях появляются призывы к бойкоту японских товаров и ресторанов.



Россельхознадзор ввел режим усиленного контроля за качеством японских рыбы и морепродуктов