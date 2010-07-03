Россиян могут обязать доплачивать за хранение валюты в банках

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Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Российские банки задумались о взимании платы за хранение валюты на своих счетах. Соответствующие инициативы могут начать обсуждать в Госдуме уже в октябре, сообщает газета "Известия".
Председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал изданию, что плата за хранение валюты будет выглядеть как отрицательные ставки по вкладам. По его словам, это касается депозитов во всех иностранных денежных единицах.
Главный стратег "Атон" Александр Кудрин пояснил, что отрицательные процентные ставки не выглядят как нечто экстраординарное. Он отметил, что в Европе аналогичные меры действуют уже несколько лет.
По мнению аналитиков, предложение коснется только депозитов в евро, поэтому сильно по кошелькам россиян это не ударит.
Ранее сообщалось, что Центробанк рассматривает возможность разрешить российским банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам. Такие инициативы регулятор получает от крупных участников рынка, рассказала глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. Банки столкнулись с проблемой, когда они вынуждены размещать вклады за рубежом в иностранных банках с ущербом для себя из-за роста объема привлеченных средств.
По словам экспертов, защита банковских депозитов от инфляции слабеет. Время высоких ставок по вкладам подходит к концу. Чтобы сохранить и приумножить накопленное, финансовые организации предлагают более рисковые инструменты.
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