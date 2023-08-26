Правительство РФ внесло изменения в методику расчета ставок таможенных пошлин на нефть

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Российский кабмин постановил внести изменения в методику расчета ставок экспортных таможенных пошлин на нефть. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный документ, размещенный на сайте ведомства.

Изменения касаются ранее введенных ограничений на размер дисконта Urals к Brent при расчете экспортной пошлины.



"С 15 апреля при расчете вывозных таможенных пошлин на нефть учитывается не только средняя цена Urals на мировых рынках (средиземноморском и роттердамском), но и North Sea Dated на рынке Северного моря (котировка Argus на основе цены пяти североморских сортов нефти, в том числе Brent)", – говорится в сообщении.

Новое постановление касается индикативного значения, при превышении которого размер дисконта Urals к Brent может быть ограничен. Раньше на период с 15 мая по 14 июня 2023 года он составлял 204,4 доллара за тонну (около 28 долларов за баррель), а на все последующие периоды –182,5 доллара за тонну (около 25 долларов за баррель).

Теперь это значение на период с 15 мая по 14 июня 2023 года установлено в размере 204,4 долларов за тонну, с 15 июня по 14 августа - 182,5 долларов за тонну, на все последующие периоды – 146 долларов за тонну (примерно 20 долларов за баррель).

Обновленная методика будет применяться при расчете ставок экспортных таможенных пошлин на нефть с 1 сентября 2023 года.

Ранее глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что РФ уже в июле начала сокращать экспорт нефти в рамках ОПЕК+. Министр подчеркнул, что все взятые на себя обязательства Россия выполнит в полном объеме. Страны ОПЕК+ приняли решение о сокращении добычи нефти в 2024 году. Общий уровень добычи альянса будет снижен на 1,4 миллиона баррелей в сутки, нефтяная сделка будет продлена на следующий год.