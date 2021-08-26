Силуанов заявил, что масштаб мировой антикризисной поддержки оказался чрезмерным

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Масштаб мировой антикризисной поддержки оказался чрезмерным и вызвал увеличение инфляционного давления, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы видим, что масштаб мировой антикризисной поддержки оказался чрезмерным, приводит к увеличению инфляционного давления. В связи с этим необходимо совместно принимать меры для снижения факторов перегрева экономики, накопления в ней дисбалансов, роста госзадолженности, дефицита бюджета и так далее", – сказал он на встрече министров финансов и управляющих центральными банками БРИКС.

По словам Силуанова, в первом полугодии рост российской экономики достиг допандемийных показателей, а во некоторых областях превысил его.

"Россия стремится сохранить баланс между ростом и темпами инфляции, выходя на бюджетное правило при формировании бюджетной политики", – отметил он.

Во втором квартале текущего года российский ВВП вырос на 10,3% год к году. Уточняется, что ранее рост экономики был зафиксирован год назад – в допандемийном первом квартале 2020 года.

По сравнению с прошлым годом индекс физического объема внутреннего валового продукта России во втором квартале 2021 года составил 110,3%. ВВП вырос на 1,7% относительно второго квартала 2019 года.

В Росстате сообщили, что 10 сентября будет опубликована первая оценка ВВП за второй квартал. При расчете будут учитывать дополнительную информацию от министерств, ведомств, Банка России и других источников.