Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 61 рубля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил 61 рубль впервые с 11 июля, свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным на 18:53 по московскому времени, доллар подорожал в цене на 2,66 рубля, достигнув отметки в 60,77 рубля, евро – на 2,42 рубля, до 61,63 рубля.

Минутами ранее доллар стоил 61,055 рубля, евро – 61,97 рубля.

Ранее кандидат экономических наук Сергей Зверский назвал наиболее оптимальный для российской экономики путь для возврата курса доллара на уровень 70–75 рублей. По словам эксперта, помочь могут расширение параллельного импорта, понижение стоимости на газ и нефть, а также накопление валютных резервов за счет покупки юаней российским ЦБ. Последний фактор позволит ослабить курс.

