Несколько портов в РФ могут застроить при комплексном освоении территорий

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Несколько портов в разных российских городах могут застроить жилой и коммерческой недвижимостью в рамках комплексного освоения территорий (КРТ), рассказал РИА Недвижимость первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

"В 90-е годы произошел раздел их имущества, теперь в этих локациях территория используется неэффективно и не по прямому назначению. При этом благодаря КРТ некоторым портам может вернуться и их первоначальная функция", – отметил он.

При этом Ломакин добавил, что называть конкретные порты пока преждевременно.

Ранее Сергей Собянин рассказал о работе по согласованию проектов комплексного развития территорий бывших промзон в Москве. По его словам, в этом году уже одобрили проекты комплексного развития 46 заброшенных территорий. Собянин напомнил, что проект "Индустриальные кварталы" подразумевает вложения в экономику Москвы и создание новых рабочих мест.

Комплексное развитие территорий бывших промзон и неиспользуемых территорий Москвы в рамках проекта "Индустриальные кварталы" позволит столице получить порядка 550 тысяч рабочих мест. Общий объем инвестиций – семь триллионов рублей, в то время как в бюджет поступит около трех триллионов рублей.

