В Москве расскажут, как продвигать продукцию с помощью соцсетей

Фото: depositphotos/stockasso

На онлайн-конференции "НеФорум" расскажут о том, как представителям малого и среднего бизнеса развивать свое дело при помощи социальных сетей, блогов и лидеров мнений, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Мероприятие пройдет 27 июня с 11:00 до 17:00 в рамках направления деловой программы "Бизнес и продвижение".

Отмечается, что блогеры давно стали важным звеном в цепочке продвижения брендов и компаний, но не все предприниматели знают о возможностях и нюансах работы с ними.

Как заявил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, в условиях перевода значительной части продаж в онлайн-формат роль лидеров мнений в интернет-пространстве для бизнеса заметно возросла.

"Блогеры, ставшие амбассадорами бренда, способны принести компании прибыль, сопоставимую с выручкой торговой точки в офлайн-формате. Программа потока "Бизнес и продвижение" позволит маркетологам и руководителям компаний познакомиться с последними трендами блогосферы и особенностями работы с инфлюенсерами для продвижения своей продукции", – подчеркнул он.

Участники конференции смогут узнать истории предпринимателей, которые успешно раскрутили свой бизнес с помощью соцсетей и блогеров, а также сами стали лицами своих брендов.

"НеФорум" проводится с 2012 года в разных городах России и странах СНГ. В этом году мероприятие пройдет в онлайн-формате и будет транслироваться на платформе neforum.online, а также в социальных сетях проекта. Участие в конференции бесплатное.