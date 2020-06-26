В Москве расскажут, как продвигать продукцию с помощью соцсетей

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На онлайн-конференции "НеФорум" расскажут о том, как представителям малого и среднего бизнеса развивать свое дело при помощи социальных сетей, блогов и лидеров мнений, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Мероприятие пройдет 27 июня с 11:00 до 17:00 в рамках направления деловой программы "Бизнес и продвижение".
Отмечается, что блогеры давно стали важным звеном в цепочке продвижения брендов и компаний, но не все предприниматели знают о возможностях и нюансах работы с ними.
Как заявил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, в условиях перевода значительной части продаж в онлайн-формат роль лидеров мнений в интернет-пространстве для бизнеса заметно возросла.
"Блогеры, ставшие амбассадорами бренда, способны принести компании прибыль, сопоставимую с выручкой торговой точки в офлайн-формате. Программа потока "Бизнес и продвижение" позволит маркетологам и руководителям компаний познакомиться с последними трендами блогосферы и особенностями работы с инфлюенсерами для продвижения своей продукции", – подчеркнул он.
Участники конференции смогут узнать истории предпринимателей, которые успешно раскрутили свой бизнес с помощью соцсетей и блогеров, а также сами стали лицами своих брендов.
"НеФорум" проводится с 2012 года в разных городах России и странах СНГ. В этом году мероприятие пройдет в онлайн-формате и будет транслироваться на платформе neforum.online, а также в социальных сетях проекта. Участие в конференции бесплатное.
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