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15:38

Экономика

Москва одобрила льготный кредит производителю мясных продуктов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Москва одобрила предоставление льготного инвестиционного кредита в размере трех миллиардов рублей компании "Элитгрупп инвест", занимающейся производством мясных продуктов питания. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заместителя градоначальника Владимира Ефимова.

"Ставка [кредита] по программе Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства составляет 3%. Сегодня предприятие продолжает строить вторую очередь завода по изготовлению продуктов из переработанного мяса. Реализация проекта позволит создать 300 новых рабочих мест", – отметил он.

В свою очередь, глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский добавил, что для строительства предприятия город без торгов предоставил инвестору земельный участок. На новом производстве планируется выпускать консервы из говядины, свинины, курицы и индейки.

В конце марта Владимир Ефимов сообщал, что за год Москва в рамках антикризисной программы поддержки предпринимательства одобрила льготные инвесткредиты на 18,6 миллиарда рублей. Подобную поддержку получили 11 столичных предприятий.

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