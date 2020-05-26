Транзит газа из России в Германию через Польшу остановили

13:39
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Поставки газа из России в Германию в польском пункте Мальнов, располагающемся на польско-германской границе, сошел к нулю, сообщает РИА Новости.
Срок действия между РФ и Польшей по транзиту газа истек 17 мая. В связи с этим ресурсы, поступавшие по газопроводу "Ямал – Европа", постепенно уменьшались. Теперь поступление газа в Германию происходит на базе аукционов, которые проводится оператором газотранспортной сети Польши.
В связи с этим поставки газа начали снижаться. С 6:00 до 7:00 26 мая в Германию было доставлено около 25,8 тысячи кубометров, что составляет менее 1% от обычных объемов. С 8:00 до 9:00 поставки вовсе прекратились. 25 мая через газопровод было переведено чуть более 1 миллиона кубометров – в 85 раз меньше от номинации.
При этом, вечером в понедельник, согласно итогам аукциона, трубы не были зарезервированы, а на весь вторник было забронировано лишь 3,7% мощности трубы. При этом объем потоков, осуществляемых Россией в Германию через "Северный поток", увеличен не был.
Ранее газопровод был освобожден от исполнения правил по Газовой директивы Европейского союза. Отсчет действия 20-летнего исключения начался с 12 декабря 2019 года.
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