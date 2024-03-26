Власти РФ могут признать майнинг отраслью промышленности

Фото: depositphotos/IgorVetushko

Добычу криптовалют хотят признать экономической деятельностью, а также установить для подобных предприятий промышленный код ОКВЭД. Эта идея в настоящий момент обсуждается российскими властями. Об этом сообщает газета "Известия".

В Минэкономразвития сообщили изданию, что поддерживают необходимость внесения изменения в ОКВЭД 2, общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2), чтобы выделить майнинг. В ведомстве уточнили, что инициатором предложения было Минэнерго.

Первый зампред главы комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев добавил, что недавно состоялся ряд межведомственных совещаний по вопросу майнинга. По его данным, Минцифры до прошлой недели практически не участвовало в обсуждении, сейчас же министерство заинтересовалось вопросом.

"Решение должно быть буквально в течение месяца", – подчеркнул депутат.

Между тем глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что нижняя палата парламента может одобрить законопроект, регламентирующий выпуск и обращение криптовалют, уже в весеннюю сессию

Ранее в СМИ сообщалось, что в РФ появится платформа для криптовалюты, конфискованной во время расследований уголовных дел. Идею создания специальной платформы поддержали в Госдуме.

До этого стоимость биткоина в ходе торгов достигла 73 тысяч долларов, тем самым обновив исторический максимум. Затем криптовалюта замедлила свой рост и расположилась на уровне в 71,785 тысячи долларов.