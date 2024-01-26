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Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен признал талант российского экономического руководства. Об этом пишет РИА Новости.

"Российское экономическое руководство очень талантливо", – заявил он в ходе выступления в аналитическом центре США "Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов" в Вашингтоне.

О'Брайен также отметил, что российская экономика до сих пор справляется с санкциями, наложенными западными странами.

Ранее СМИ заявили, что российская экономика растет быстрее европейской. Они отметили рост промышленного производства в РФ на 7,5%, а также подчеркнули, что поддержка Владимира Путина в стране остается непоколебимой.

В декабре 2023 года Евросоюз представил 12-й пакет санкций против Москвы. В перечень ограничений попал запрет на импорт ювелирных алмазов из РФ.

