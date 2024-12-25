Минпромторг будет повышать обязательную долю российского вина в ресторанах и магазинах

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Минпромторг собирается внести в законопроект об обязательной доле российского вина в ресторанах и магазинах механизм, позволяющий в дальнейшем поэтапно повышать эту долю. Об этом сообщил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

"Мы в дальнейшем планируем включить в законопроект механизм, предполагающий возможность дальнейшего поэтапного повышения доли отечественного вина в розничной торговле и объектах общественного питания", – приводит его слова ТАСС.

Изначально законопроект предполагал закрепление обязательной 20%-доли российского вина и в меню объектов общественного питания, и в ассортименте магазинов. Алиханов отмечает, что российские потребители на данный момент ограничены в возможностях знакомства с ассортиментом отечественных производителей. По его словам, это связано в том числе с доминированием иностранных брендов.

Министр заявил, что эту ситуацию планируется исправлять. Он подчеркнул, что речь идет не об алкоголизации, а о перераспределении спроса на вино в пользу отечественной продукции.

Ранее сообщалось, что повышение пошлин на импортные вина из недружественных стран может привести к удорожанию просекко в России. Однако российские виноделы предложили альтернативу, которую высоко оценило Роскачество, заявив, что некоторые виды превосходят оригинал.

Повышение ввозных пошлин с 12,5 до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр, правительство России утвердило в июле 2023 года.