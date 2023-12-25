Набиуллина отреагировала на статус "разрушителя года"

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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина призналась, что ей сложно комментировать статус "разрушителя года", который ей присвоило издание Politico.

"ЦБ вел, ведет и будет вести политику, нацеленную на то, чтобы доходы не обесценивались от высокой инфляции, чтобы был устойчивый финансовый сектор, чтобы он позволял сохранять сбережения людей, бизнеса и давал финансовые ресурсы структурной перестройке экономики", – передает РБК ее слова.

При этом Набиуллина призвала не впадать в состояние эйфории, поскольку антироссийская санкционная политика Запада продолжает набирать обороты.

Ранее издание Politico заявило, что Набиуллина является главным разрушителем года. Газета перечислила имена самых влиятельных персон за этот год по категориям "Деятели", "Мечтатели" и "Разрушители".

Свое решение внести Набиуллину в последнюю категорию газета объяснила денежно-кредитной политикой Банка России, благодаря которой государство не ощутило последствий от антироссийских санкций. На втором месте в категории "Разрушители" оказался каталонский журналист Карлес Пучдемон, на третьем – глава правительства Венгрии Виктор Орбан.



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