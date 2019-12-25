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Политика

13:46

Козак рассчитывает на компромисс с ЕС по "Северному потоку – 2"

экономика власть политика

Фото: ТАСС/CLEMENS BILAN/EPA

Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Козак прокомментировал перспективы проекта "Северный поток – 2" на фоне американских санкций. Об этом представитель правительства рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

"В конечном итоге экономический интерес пробьет свою дорогу. Мы уверены в том, что в сотрудничестве с европейскими странами с ЕС мы решим эту проблему и найдем компромисс", – заявил Козак.

Санкции США в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" вступили в силу в конце декабря. Министерство финансов США выпустило резолюцию, в которой потребовало от компаний, задействованных на проекте, немедленно прекратить работы.

Оператор "Северного потока – 2", компания Allseas, приостановила укладку трубопровода до выяснения юридических, технических и экологических разъяснений.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия обязательно отреагирует на американские санкции. По словам главы внешнеполитического ведомства, США выпустили резолюцию, которая нарушает не только нормы международного права, но и "дипломатические и человеческие приличия".

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