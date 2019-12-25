Росстат определил регионы, где мужчины работают дольше всего

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Больше всего времени работе мужчины в России уделяют в Томской области – около 41,6 часа в неделю. Об этом сообщает портал News.ru со ссылкой на данные Росстата.

Эксперты службы сравнили среднюю продолжительность рабочей недели у мужчин старше 15 лет за третий квартал текущего года. В число лидеров по этому показателю вошел Ханты-Мансийский автономный округ (40,6 часа), а также Амурская (40,3) и Владимирская (40,3) области. Далее следует Калининградская область (40,2).

Меньше всего мужчины работают в Чечне (34,6), Ингушетии (35,8) и Республике Алтай (36,3). При этом в 2019 году мужчины в России работали чуть больше, чем за аналогичный период минувшего года.

Ранее сообщалось, что более половины россиян будут работать во время новогодних праздников. Большинство из тех, кому предстоит трудиться в первую неделю января, заняты в сфере услуг. Речь идет о продавцах, кассирах, официантах, курьерах и водителях.

Кроме того, порядка 40% россиян заявили о своем желании работать во время праздников, чтобы получить дополнительную плату. Многие также готовы работать в выходные, чтобы потом получить отгулы.

