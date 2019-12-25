Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

10:38

Росстат определил регионы, где мужчины работают дольше всего

экономика общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Больше всего времени работе мужчины в России уделяют в Томской области – около 41,6 часа в неделю. Об этом сообщает портал News.ru со ссылкой на данные Росстата.

Эксперты службы сравнили среднюю продолжительность рабочей недели у мужчин старше 15 лет за третий квартал текущего года. В число лидеров по этому показателю вошел Ханты-Мансийский автономный округ (40,6 часа), а также Амурская (40,3) и Владимирская (40,3) области. Далее следует Калининградская область (40,2).

Меньше всего мужчины работают в Чечне (34,6), Ингушетии (35,8) и Республике Алтай (36,3). При этом в 2019 году мужчины в России работали чуть больше, чем за аналогичный период минувшего года.

Ранее сообщалось, что более половины россиян будут работать во время новогодних праздников. Большинство из тех, кому предстоит трудиться в первую неделю января, заняты в сфере услуг. Речь идет о продавцах, кассирах, официантах, курьерах и водителях.

Кроме того, порядка 40% россиян заявили о своем желании работать во время праздников, чтобы получить дополнительную плату. Многие также готовы работать в выходные, чтобы потом получить отгулы.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика