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13:55

Курс евро поднялся выше 78 рублей

экономика

13:55

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Фото: портал Москва 24/Яна Дейнега

Официальный курс европейской валюты, установленный Центробанком на 26 декабря, вырос на 54 копейки, достигнув отметки в 78,43 рубля. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

В свою очередь доллар подрос на 33,75 копейки: в среду за него будут давать 68,7448 рубля. А вот бивалютная корзина, по данным регулятора, подорожала на 42,96 копейки, составив 73,1035 рубля.

Накануне министр экономического развития РФ Максим Орешкин назвал механизмы защиты рубля. В частности, он упомянул таргетирование инфляции и новые правила налогового регулирования. Глава ведомства также отметил "механизм, предохраняющий Россию от волатильности на мировых сырьевых рынках".

Прошлая неделя завершилась ростом американской валюты. В пятницу курс доллара на Московской бирже впервые с сентября 2018 года превысил 69 рублей. Ряд экспертов полагают, что ослабление рубля связано с удешевлением нефти. Отмечается, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,14% и составила 53,74 доллара за баррель.

В начале декабря сотрудники Сбербанка ухудшили прогноз по курсу рубля и инфляции. Представители финансовой организации ожидают, что в ближайшие годы за американскую валюту будут давать от 65 до 70 рублей. До этого они предполагали, что в 2019 году курс останется на уровне 66,5 рубля за доллар, а в 2020-м – 67 рублей за валюту США.

экономика

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