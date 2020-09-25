Правительство РФ одобрило законопроект об изменении МРОТ с 2021 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Правительство РФ одобрило законопроект об изменении минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума с 2021 года, сообщается на сайте кабмина.

Минтруд России предложил новый подход к установлению МРОТ. Минимум для трудоспособного населения предлагается установить на уровне 109% среднедушевого дохода, для детей – 97%, для пенсионеров – 86%.

Регионы будут доводить прожиточные минимумы до новой нормы поэтапно к 2025 году. Ожидается, что расходы на переход к новой системе расчета составят 369,8 миллиарда рублей.

Так, Минтруд РФ предложил установить минимальный размер оплаты труда в размере 12 792 рублей. Соотношение МРОТ с медианной зарплатой с 1 января 2021 года составит 42,0%.

По сравнению с действующим минимальным размером оплаты труда, который составляет 12 130 рублей, он вырастет на 5,5%. Такое увеличение МРОТ затронет 3,9 миллиона человек.

