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25 сентября, 20:55

Кристалина Георгиева возглавит Международный валютный фонд

экономика за рубежом

25 сентября, 20:55

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Фото: ТАСС/EPA/GIAN EHRENZELLER

Главой Международного валютного фонда (МВФ) избрана Кристалина Георгиева. Она будет руководить фондом пять лет, начиная с 1 октября 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организацию.

"Совет директоров МВФ сегодня избрал Кристалину Георгиеву на должность управляющего директора и председателя совета директоров на пятилетний срок с 1 октября 2019 года", – сказано в сообщении.

Прежняя глава фонда Кристин Лагард устранилась от исполнения обязанностей директора-распорядителя МВФ. Ее выдвинули на пост руководителя Европейского центрального банка.

Кристалина Георгиева родилась в 1953 году в Софии. Экономист, профессор, главный исполнительный директор Всемирного банка, европейский комиссар от Болгарии, специалист по устойчивому развитию.

Вступила в должность европейского комиссара 9 февраля 2010 года. В 2010 году была объявлена "комиссаром года" и "европейцем года", получила награду интернет-издания European Voice.

Была награждена за свой вклад в работу по ликвидации последствий гуманитарных катастроф на Гаити и в Пакистане.

В 2016 году подала в отставку с поста еврокомиссара, чтобы стать исполнительным директором Всемирного банка (с 2017 года).

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