Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

16 июля, 20:25

Кристин Лагард подала в отставку с поста главы МВФ

политика

16 июля, 20:25

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/EPA/LAURENT GILLIERON

Кристин Лагард подала в отставку с поста директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ). Решение связано с выдвижением ее кандидатуры на пост руководителя Европейского центрального банка (ЕЦБ). Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВФ.

Отмечается, что решение вступит в силу 12 сентября.

"Исполнительный совет теперь будет предпринимать необходимые шаги для продвижения вперед в процессе выбора нового директора-распорядителя. Дэвид Липтон остается нашим исполняющим обязанности директора-распорядителя", – заявила Лагард.

По ее словам, решение об отставке принято "в интересах фонда, поскольку это ускорит процесс выбора" преемника.

Исполнительный совет МВФ принял отставку Лагард и поблагодарил ее за успешную работу. Его члены "незамедлительно начнут процесс выбора следующего" главы Фонда.

Напомним, саммит Европейского союза 2 июля выдвинул кандидатуру Лагард на пост главы ЕЦБ.

Читайте также

политика

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика