Кристин Лагард подала в отставку с поста главы МВФ

Кристин Лагард подала в отставку с поста директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ). Решение связано с выдвижением ее кандидатуры на пост руководителя Европейского центрального банка (ЕЦБ). Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВФ.
Отмечается, что решение вступит в силу 12 сентября.
"Исполнительный совет теперь будет предпринимать необходимые шаги для продвижения вперед в процессе выбора нового директора-распорядителя. Дэвид Липтон остается нашим исполняющим обязанности директора-распорядителя", – заявила Лагард.
По ее словам, решение об отставке принято "в интересах фонда, поскольку это ускорит процесс выбора" преемника.
Исполнительный совет МВФ принял отставку Лагард и поблагодарил ее за успешную работу. Его члены "незамедлительно начнут процесс выбора следующего" главы Фонда.
Напомним, саммит Европейского союза 2 июля выдвинул кандидатуру Лагард на пост главы ЕЦБ.
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