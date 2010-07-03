Кристин Лагард подала в отставку с поста главы МВФ

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Кристин Лагард подала в отставку с поста директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ). Решение связано с выдвижением ее кандидатуры на пост руководителя Европейского центрального банка (ЕЦБ). Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВФ.

Отмечается, что решение вступит в силу 12 сентября.

"Исполнительный совет теперь будет предпринимать необходимые шаги для продвижения вперед в процессе выбора нового директора-распорядителя. Дэвид Липтон остается нашим исполняющим обязанности директора-распорядителя", – заявила Лагард.

По ее словам, решение об отставке принято "в интересах фонда, поскольку это ускорит процесс выбора" преемника.

Исполнительный совет МВФ принял отставку Лагард и поблагодарил ее за успешную работу. Его члены "незамедлительно начнут процесс выбора следующего" главы Фонда.

Напомним, саммит Европейского союза 2 июля выдвинул кандидатуру Лагард на пост главы ЕЦБ.

