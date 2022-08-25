Citigroup будет поэтапно сворачивать бизнес в России

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Одна из самых крупных мировых финансовых корпораций Citigroup планирует свернуть работу на рынке РФ, поэтапно реализуя свои российские активы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.
"В рамках сокращения своих операций и присутствия в России компания будет сворачивать свой розничный бизнес и бизнес по работе с российскими малыми и средними предприятиями. В ходе этого процесса Citi будет стараться продать некоторые портфели розничного бизнеса в России", – говорится в сообщении.
В компании отметили, что планируют начать процесс сворачивания взаимодействия с физическими лицами, а также малым и средним бизнесом уже в этом квартале. Также в Citigroup подчеркнули, что выполнят все обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками, а также продолжат соблюдать регуляторные нормы.
"Ожидается, что затраты Citi в связи с процессом сворачивания упомянутых бизнесов в России составят примерно 170 миллионов долларов США преимущественно в течение ближайших 18 месяцев в основном из-за затрат на реструктуризацию, закрытие контрактов с поставщиками и других относящихся к процессу выплат", – уточнили в компании.
В апреле сообщалось, что Citigroup покинет рынок розничного банковского бизнеса России и еще 12 стран, такое решение принято в рамках обновления стратегии. Новая стратегия корпорации позволит ей направлять инвестиции и ресурсы в тот бизнес, где она имеет наибольший потенциал роста, полагают в руководстве.
Отмечалось, что банк продолжит работу с корпоративными клиентами на этих рынках, сосредоточив розничную деятельность в Азии, Европе, на Ближнем Востоке, Африке, а также в Сингапуре, Гонконге, Лондоне и ОАЭ.
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