Citigroup может сохранить присутствия в России в меньших масштабах – СМИ

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Финансовая корпорация Citigroup может сохранить присутствие на российском рынке в меньшем масштабе, сообщает Reuters.
"Мы еще не знаем, мы не приняли решение, о том какого размера мы будем", – отметила CEO группы Джейн Фрейзер.
По ее словам, в настоящее время идет процесс продажи банком розничного бизнеса в РФ, группа намерена закрыть сделку в ближайшее время.
Фрейзер выразила надежду на мирные переговоры с РФ, однако их результативность остается под вопросом.
Уточняется, что при неблагоприятном сценарии Citigroup может потерять порядка 3 миллиардов долларов.
В апреле сообщалось, что одна из самых крупных мировых финансовых корпораций Citigroup покинет рынок розничного банковского бизнеса России и еще 12 стран, такое решение принято в рамках обновления стратегии.
Новая стратегия корпорации позволит ей направлять инвестиции и ресурсы в тот бизнес, где она имеет наибольший потенциал роста, полагают в руководстве.
Отмечается, что банк продолжит работу с корпоративными клиентами на этих рынках, сосредоточив розничную деятельность в Азии, Европе, на Ближнем Востоке, Африке, а также в Сингапуре, Гонконге, Лондоне и ОАЭ.
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