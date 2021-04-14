Visa и MasterCard заявили о продолжении работы в РФ

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В компаниях Visa и MasterCard прокомментировали информацию о возможном отключении международных платежных систем на территории РФ, отметив, что российские подразделения продолжают работу в обычном режиме. Об этом сообщает РБК.
"Мы ведем бизнес в России более 20 лет, и сейчас россияне пользуются более чем 100 миллионами карт MasterCard, выпущенных российскими банками. Компания является социально значимой платежной системой, все операции по российским картам надежно обрабатываются в НСПК (Национальной системе платежных карт. – Прим. ред.)", – заявил глава MasterCard в России Алексей Малиновский.
В компании Visa также подчеркнули, что платежная система работает в РФ уже более 30 лет, постоянно внедряет в рынок современные технологии, помогая осуществлять цифровизацию российской экономики.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил введение ограничений на применение платежных систем Visa и MasterCard в России. По словам представителя Кремля, подобные шаги возможны на фоне ограничений в отношении РФ со стороны западных государств.
Банк России, в свою очередь, не считает возможными риски отключения РФ от западных платежных систем. По словам первого зампреда ЦБ РФ Ольги Скоробогатовой, существующая в России инфраструктура исключает геополитические риски.
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