Citigroup уйдет из розничного банковского бизнеса России

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Одна из самых крупных мировых финансовых корпораций Citigroup покинет рынок розничного банковского бизнеса России и еще 12 стран, такое решение принято в рамках обновления стратегии. Об этом сообщает агентство "Прайм".
Новая стратегия корпорации позволит ей направлять инвестиции и ресурсы в тот бизнес, где она имеет наибольший потенциал роста, полагают в руководстве.
"Citi намеревается выйти из розничного бизнеса на 13 рынках в двух регионах. Это коснется розничного бизнеса в Австралии, Бахрейне, Китае, Индии, Индонезии, Корее, Малайзии, на Филиппинах, в Польше, России, Тайване, Таиланде и Вьетнаме", – говорится в заявлении.
Отмечается, что банк продолжит работу с корпоративными клиентами на этих рынках, сосредоточив розничную деятельность в Азии, Европе, на Ближнем Востоке, Африке, а также в Сингапуре, Гонконге, Лондоне и ОАЭ.
"Это позволит нам фиксировать высокие темпы роста и привлекательную доходность, которые бизнес по управлению активами предлагает через эти важные центры. Хотя на других 13 рынках есть отличный бизнес, у нас нет там необходимого масштаба, чтобы конкурировать", – заявила гендиректор Citigroup Джейн Фрейзер.
Ранее в компаниях Visa и MasterCard прокомментировали информацию о возможном отключении международных платежных систем на территории РФ, отметив, что российские подразделения продолжают работу в обычном режиме.
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