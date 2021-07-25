Эксперт объяснил, что станет с курсом рубля после отказа от доллара

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Центробанк начал постепенное снижение доллара в золотовалютных резервах, и, возможно, полностью заменит его, увеличив долю в других валютах, рассказал исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.

Эксперт подчеркнул, что даже при отсутствии в резервах доллара, рубль останется обеспеченной валютой, поскольку на его курс влияет не только подкрепление резервами, но и баланс спроса со стороны банков, населения, экспортеров и импортеров.

"Если бы вся входящая валюта немедленно обменивалась на рубль, это привело бы к его укреплению. Но слабость рубля к доллару одновременно и создает российским экспортерам преимущество по себестоимости", – сказал Тузов агентству "Прайм".

Однако, заключил аналитик, экспортеры пока не спешат обменивать всю входящую валюту на рубли, что вместе с падением нефти поддерживает слабость рубля к доллару, и в ближайшее время данная ситуация не изменится.

В начале июля Минфин РФ завершил все операции по приведению структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ) к новым нормам. Доля фунта сократилась до 5%, доля евро оказалась увеличена до 39,7%, доля юаня – до 30,4%. Японская иена теперь составляет 4,7%, а безналичное золото – 20,2%. При этом доля доллара сократилась до нуля.