Эксперт объяснил, что станет с курсом рубля после отказа от доллара

Фото: depositphotos/Mukhina1
Центробанк начал постепенное снижение доллара в золотовалютных резервах, и, возможно, полностью заменит его, увеличив долю в других валютах, рассказал исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.
Эксперт подчеркнул, что даже при отсутствии в резервах доллара, рубль останется обеспеченной валютой, поскольку на его курс влияет не только подкрепление резервами, но и баланс спроса со стороны банков, населения, экспортеров и импортеров.
"Если бы вся входящая валюта немедленно обменивалась на рубль, это привело бы к его укреплению. Но слабость рубля к доллару одновременно и создает российским экспортерам преимущество по себестоимости", – сказал Тузов агентству "Прайм".
Однако, заключил аналитик, экспортеры пока не спешат обменивать всю входящую валюту на рубли, что вместе с падением нефти поддерживает слабость рубля к доллару, и в ближайшее время данная ситуация не изменится.
В начале июля Минфин РФ завершил все операции по приведению структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ) к новым нормам. Доля фунта сократилась до 5%, доля евро оказалась увеличена до 39,7%, доля юаня – до 30,4%. Японская иена теперь составляет 4,7%, а безналичное золото – 20,2%. При этом доля доллара сократилась до нуля.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: