Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Курс евро опустился ниже 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15:40 по московскому времени снижался на 35 копеек – до 62,95 рубля, курс единой европейской валюты – на 52 копейки – до 69,98 рубля.

По словам финансовых аналитиков, на курс евро сейчас влияет предстоящее заседание Европейского центрального банка по вопросу ключевой ставки.

Ранее польский финансовый аналитик Ярослав Косатый предположил, что рубль к концу года может подешеветь на 9 процентов, а курс доллара вырастет до 69 рублей.

Эксперты также указывают, что август – традиционно тяжелый месяц для рубля. Отрицательное воздействие на российскую валюту могут оказать давление нефтегазового лобби, санкции, отсутствие какого-либо диалога между РФ и США. При этом есть несколько факторов укрепления российской валюты: соглашение о сокращении экспорта сырой нефти в рамках ОПЕК+, высокий сезонный спрос на топливо, налоговые платежи в России.

