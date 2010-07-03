Курс евро опустился ниже 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 15:40 по московскому времени снижался на 35 копеек – до 62,95 рубля, курс единой европейской валюты – на 52 копейки – до 69,98 рубля.
По словам финансовых аналитиков, на курс евро сейчас влияет предстоящее заседание Европейского центрального банка по вопросу ключевой ставки.
Ранее польский финансовый аналитик Ярослав Косатый предположил, что рубль к концу года может подешеветь на 9 процентов, а курс доллара вырастет до 69 рублей.
Эксперты также указывают, что август – традиционно тяжелый месяц для рубля. Отрицательное воздействие на российскую валюту могут оказать давление нефтегазового лобби, санкции, отсутствие какого-либо диалога между РФ и США. При этом есть несколько факторов укрепления российской валюты: соглашение о сокращении экспорта сырой нефти в рамках ОПЕК+, высокий сезонный спрос на топливо, налоговые платежи в России.
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