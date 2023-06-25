Эксперт оценил решение FATF не включать Россию в перечень неблагонадежных стран

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За последние 30 лет РФ стала чистым нетто-экспортером капитала. За это время из страны каждый год в пользу западных финансовых юрисдикций выводились в среднем 45 миллиардов долларов, заявил директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Так он объяснил тот факт, что группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) не стала включать Россию в штрафные списки. FATF была создана Группой семи, сейчас она объединяет 37 крупнейших экономически развитых стран мира.

По словам Лободы, эту межправительственную организацию можно назвать дополнительной надстройкой к МВФ и Всемирному банку, с которыми она сотрудничает.

"Выработка мировых стандартов прозрачности финансовых систем и потоков – это очень необходимая задача, особенно для быстрорастущих экономик мира. Финансовая разведка FATF работает вполне эффективно и обладает весьма ценной накопленной информацией о движении капитала на мировых финансовых рынках", – цитирует эксперта "Российская газета".

Вместе с этим он напомнил, что за 30 лет более 1,3 триллиона долларов российских частных и юридических лиц перешли на банковские счета западных юрисдикций.

О том, что FATF не стала включать РФ в свои черный или серый списки, стало известно 23 июня. В такие перечни попадают страны с высокими рисками отмывания средств. Группа также оставила приостановку членства РФ на фоне спецоперации на Украине.