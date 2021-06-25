ЦБ РФ отозвал лицензию у саранского Актив Банка

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Центробанк с 25 июня отозвал лицензию на проведение банковских операций у саранского АО "Актив Банк", говорится в сообщении регулятора.

Согласно рейтингу Банка России, по величине активов на 1 июня кредитная организация занимала 192-е место в банковской системе РФ.

Ранее Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Форбанка. Банк нарушал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.